Правоохранители напомнили о правилах безопасного поведения и рассказали, как защитить имущество от противоправных посягательств.

Сотрудники полиции во всех районах области проводят встречи с ребятами, отдыхающими в оздоровительных лагерях, организованных на базе учебных учреждений. Накануне стражи порядка встретились с юными жителями Радужного, Киржача и Собинки.Полицейские в Радужном призвали ребят внимательнее относиться к своему имуществу, в частности, к велосипедам и самокатам, отметив, что обеспечить сохранность можно при помощи специальных велозамков. Также сотрудники полиции рассказали, что необходимо предпринять, если имущество похитили. Чтобы слушатели всегда помнили о правилах, полицейские вручили всем красочные памяткиКроме того, всем ребятам в очередной раз напомнили о комендантском часе и важных правилах личной безопасности, которые необходимо соблюдать во время отдыха на природе.В Собинске для отдыхающих в детском лагере на базе школы №2 инспекторы ОГИБДД организовали викторину по Правилам дорожного движения.Две команды, «Светофор» и «Автомобиль», выполняли задания, отвечая на вопросы и разгадывая тематические загадки. По признанию участников викторины, некоторые вопросы оказались очень сложными, но благодаря подсказкам инспектора ОГИБДД знаний о ПДД стало больше.Киржачские полицейские пригласили на встречу ребят сразу из нескольких школьных лагерей.Госавтоинспекторы напомнили юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения на дороге. В ходе беседы ребята повторили, как и где пешеходам разрешается переходить проезжую часть, а также какую опасность несут в себе подвижные игры в непосредственной близости от проезжей части.