Врио вице-губернатора Константин Баранов осмотрел новый пункт вакцинации, но привиться решил в суздальской больнице. 4 декабря Баранов посетил прививочные кабинеты в областном центре и

Врио вице-губернатора Константин Баранов осмотрел новый пункт вакцинации, но привиться решил в суздальской больнице. 4 декабря Баранов посетил прививочные кабинеты в областном центре и Суздале. Сперва он отправился на владимирский железнодорожный вокзал, где в тот же день открыли первый во Владимире круглосуточный пункт вакцинации. Напомним, до этого круглосуточно ставили прививки только в Александрове, в местной больнице.