ВТБ Лизинг поставил «Тамбовэнерго» (филиал «Россети Центр», входит в группу компаний «Россети») комплексную автоматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным ..

ВТБ Лизинг поставил «Тамбовэнерго» (филиал «Россети Центр», входит в группу компаний «Россети») комплексную автоматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных. Оборудование общей стоимостью 105,8 млн рублей (с НДС) передано на условиях финансовой аренды с нулевым авансовым платежом. Срок лизинга составляет пять лет.Установка позволит снизить потери при передаче электроэнергии. Новое цифровое оборудование позволяет в случае технологических нарушений в автоматическом режиме находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя при этом электроснабжение большей части потребителей. Это решение позволяет существенно сократить время обнаружения и устранения повреждений на ЛЭП.«Цифровизация электросетевой инфраструктуры в разных регионах страны является одной из стратегически важных задач, и мы рады в очередной раз внести свой вклад в ее реализацию. Готовы и дальше предлагать сбалансированные решения, чтобы удовлетворить растущие потребности наших клиентов в высокотехнологичном оборудовании», - отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг.ВТБ Лизинг активно развивает взаимодействие с клиентами в части предоставления имущества для энергокомплексов. На 31.10.2021 лизинговый портфель предприятий энергетической отрасли у компании составлял 14,1 млрд руб.В августе 2020 года ВТБ Лизинг заключил с «Россети Центр» (филиал «Россети Центр Воронежэнерго»), входящим в группу компаний «Россети», договор лизинга комплексной автоматизированной системы учета электроэнергии. Сумма сделки составила 1,2 млрд рублей. Срок лизинга - пять лет, сделка заключена с нулевым авансовым платежом.