Во Владимирской области товарный поезд врезался в Газель с надписью Дети. Столкновение...

Во Владимирской области товарный поезд врезался в "Газель" с надписью "Дети".Столкновение произошло на выезде из поселка "Красный Октябрь".Фото разместил в ВК "Подслушано Киржач" один из очевидцев.На снимке хорошо видно, что семафор на переезде горит красным. А поезд из цистерен, видимо, двигался задним ходом.В комментариях местные жители отметили, что через этот переезд составы движутся крайне медленно, постоянно подавая гудки. Как можно было угодить под поезд в этой ситуации - не понятно.Также сообщается, что в столкновении никто не пострадал.Информация уточняется.Фото ВК "Подслушано Киржач"