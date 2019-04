Дональд Трамп еще не прочитал полностью доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, но ознакомился с выводами.

Дональд Трамп еще не прочитал полностью доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, но ознакомился с выводами. Сговора с Россией перед выборами 2016 года не было, заключил президент США в записи в Twitter."Наш прекрасный генпрокурор не обнаружил препятствования правосудию", — написал Трамп.I have not read the Mueller Report yet, even though I have every right to do so. Only know the conclusions, and on the big one, No Collusion. Likewise, recommendations made to our great A.G. who found No Obstruction. 13 Angry Trump hating Dems (later brought to 18) given two.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 апреля 2019 г.Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox And Friends назвал расследование, которым занималось ФБР, большим обманом. Трамп в очередной раз отверг обвинения в сговоре и препятствовании правосудию.В заключение Трамп пожаловался на демократов, которые усиленно требуют от Минюста США публикации доклада.