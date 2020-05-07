Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Документ лишал президента США права начать операцию против Ирана без разрешения Конгресса.

Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Документ лишал президента США права начать операцию против Ирана без разрешения Конгресса. Однако Трамп заявил, что "сейчас не время проявлять слабость", сообщает телеканал "Россия 24".