Незаконный торговый едва не возвели в деревне Литвиново. Все выяснилось в ходе проверки прокуратурой исполнения земельного и градостроительного законодательства. Строители уже успели

Незаконный торговый едва не возвели в деревне Литвиново. Все выяснилось в ходе проверки прокуратурой исполнения земельного и градостроительного законодательства. Строители уже успели заложить фундамент и обустроить металлические несущие конструкции стен здания. Одноэтажный ТЦ должен был появиться рядом с водохранилищем на реке Пекша. Строительство затеяло физлицо, которое не спрашивало разрешения у органа местного самоуправления. Администрация Кольчугинского