Во Владимире прошел традиционный майский бал для ветеранов и тружеников тыла Во владимирском...

Во Владимире прошел традиционный майский бал для ветеранов и тружеников тылаВо владимирском Центре культуры и искусства на Соборной площади прошел традиционный майский бал для ветеранов и тружеников тыла. Впервые администрация города провела его в 2019 году. Как продолжают традиции - в нашем репортаже.В гримерке готовятся к предстоящему вечеру. "Красота! Весна! Победа!" - девиз традиционного бала, который мэрия Владимира ежегодно проводит для участников Великой Отечественной войны, детей войны, представителей ветеранских организаций.Вера Коваленко, член Совета ветеранов владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов:- Такая забота, столько любви здесь уделено... Это конечно, великолепно!Анна Голубева, член Совета ветеранов владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов:- Это мероприятие нам очень важно, нужно.Мы сейчас в таком возрасте, когда все кажется, что это сюрприз. Я уже в третий раз на данном мероприятии и все время доброжелательная обстановка.Наводить красоту помогают профессиональные визажисты, парикмахеры. Делают прически, макияж, всего за пару часов преображая участниц.- Мероприятие очень интересное, направленное на радость другим людям, чтобы немножко украсить их жизнь. Все довольны и счастливы. Кто - то хочет прийти еще.В Центре культуры и искусства на Соборной участники бала кружатся в вальсе. Подарить праздник поколению победителей в преддверии 79 годовщины Победы - одна из важных задач, говорят представители администрации Владимира.Денис Егоров, Первый заместитель главы администрации города:- Это еще одна возможность вспомнить годы войны. Победа ковалась в тылу, в партизанских отрядах, в госпиталях. И поэтому у каждого есть возможность сейчас вспомнить о своих родственниках, о героях, почтить память ветеранов.Сергей Киселев, Заместитель председателя Совета народных депутатов города Владимира:- Цель мероприятия - устроить настоящий праздник нашим ветеранам. Со всеми мелочами, которые свойственны в жизни. С танцами, с вальсом, с прическами. Я надеюсь, что надолго это мероприятие останется в памяти наших ветеранов.В атмосфере победного 45-ого царят приятные эмоции и живое общение. Для гостей это еще один повод побыть вместе, почувствовать общность и преемственность поколений.Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести Владимир"