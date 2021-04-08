Деньги расходуются в основном на поездки на соревнования и их проведение.

Во Владимирской области 68 федераций спортивных федераций в 2020 году получили на своё развитие 20 млн рублей. Об этом редакции «АиФ Владимир» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Все они зарегистрированы как некоммерческие организации. Деньги расходуются в основном на поездки на соревнования и их проведение. Средства распределяются исходя из эффективности работы НКО.Как сообщили в Белом доме, оценивается количество занимающихся определённым видом спорта, количество разрядников, присвоенных судейских категорий, а также результаты владимирских спортсменов.По итогам 2020 года в пятёрку лидеров вошли федерации спортивного ориентирования, гимнастики, борьбы, тяжёлой атлетики и полиатлона.По неолимпийским видам спорта лучшими стали реготделения по ушу, пауэрлифтингу, автомобильному спорту, а также Союз радиолюбителей и федерация практической стрельбы.