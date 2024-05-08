Что хранится в музее секретного ведомства ФСБ Владимирской области? Что хранится в музее...

Что хранится в музее секретного ведомства ФСБ Владимирской области?Что хранится в музее секретного ведомства регионального УФСБ? О коллекции и новых артефактах - Татьяна Воронцова.- Все с Донбасса ребята привезли наши. Трофеи из зоны СВО теперь в "Музее истории органов безопасности Владимирской области". Андрей Соловьев показывает образцы вооружения, которое поставляют на Украину Европа и США.Андрей Соловьёв, кандидат политических наук, руководитель "Музея истории органов безопасности во Владимирской области":- Пример как раз Американского гранатомета, является нелицензионной копией нашего РПГ 7. Делался специально для восточной Европы. Естественно ВСУ их получало. Калибр тот же самый. Небольшие только усовершенствования, вторую рукоятку убрали или вот другой пример.- Противотанковый гранатомет Унлау, корпус от него отстрелян сам.Среди добытых экспонатов и этот беспилотник Сегодня противник активно использует их в том числе и для атаки на российские регионы.- Его сбили его из ручного стрелкового оружия где-то в районе Херсонской области.Эта литература - тоже оружие. Его мишень- неокрепшие детские умы. Новому поколению с пеленок внушают чувство исключительности украинской нации.- Как воспитывают новое поколение украинцев - начиная с детской литературы для маленьких, первая страница с герба и флага и не плохо, ну и первые стишки, но к сожалению, ярко выраженный националистический характер.Известный с 2018 года - до начала СВО - экземпляр пропагандистских комиксов "Приключения Никитки".- Вот даже показывают орк - российский боевик или сепаратист Ватников в противовес украинским героям. И русские как дикари, одна из страниц - там где мы живем- дикари, жарят мясо на костре. В то время как на Украине процветают университеты.А это уже учебники для старшеклассников. Военная подготовка по стандартам НАТО - практическое пособие. Милитаристский дух такого школьного чтива поражает даже профессиональных военных- замечает Андрей Соловьев.Огневая подготовка достаточно подробная, как бросать гранаты.- А это вершина вранья - брошюра убийство языка, что русские травили и не давали говорить на украинском. Хотя все, кто учился в национальной школе, может это опровергнуть.Нашел еще один интересный раритет, продолжает Андрей Соловьев. Покаянное письмо Василия Кука.Последнего командующего Украинской повстанческой армией. Ближайшего сподвижника Степана Бандеры. Познакомились в львовском подполье. Тогда Львов входил в состав Польши.- Кук - убежденный националист. Даже по должности понятно. Он 13 года рождения. И с 16 лет в националистической организации украинской. Боролся за идеи украинского национализма. С приходом Гитлера - был переброшен в Вост Европу для организации повстанческой деятельности. Арестован ОБ в 1950-х.В 60-е, после амнистии Кук работал в институте истории Академии наук на Украине. Уверял, что отошел от вооруженной борьбы и политики. А в открытом воззвании к украинцам, живущим за границей, разоблачал идеи и активистов украинского подполья.- Там он утверждает, что Украина никогда не была такой развитой как в советское время - язык, литература , что передачи идут на украинском языке. Выступления на форумах - съездах на украинском. Что издается огромное количество украинской литературы и утверждает, что борьба националистов с советской властью финансируется совсем другими людьми. Но интересы миллиардера и эмигранта- не совпадают.Отсюда и предостережения Кука в письме для своих собратьев: Запад заинтересован в антисоветской деятельности, но не заинтересован в национальном освобождении Украины.- Какую выгоду получает украинский народ от этих событий - никакую, кроме смертей - потерь. А кто-то на этом зарабатывает? Национализм - это оружие, которое используется в борьбе с Россией, российской империей, советским союзом- как бы она не называлась - против нас. Но националисты - это пехота, которую не жалко. А прибыль получают те, кто никакого отношения к этому не имеют.Есть еще один интересный факт : когда Виктор Ющенко присвоил Куку звание Героя Украины- тот от него отказался.- Не принял это звание - не за такую Украину мы боролись. Нам не нужна Американская Украина Такое заявление интересное. Хотя он остался врагом. Да он из антисоветчика стал более лояльным. Но врагом оставался, украинским националистом.Музей истории органов безопасности дает возможность узнать о фактах истории, которые почти не афишировались. Его хранитель Андрей Соловьев все время в поисках новых материалов и только что завершил работу над новой книгой. Сборник неизвестных до этого документов о деятельности владимирских чекистов в тылу во время Великой Отечественной войны уже в печати.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин "Вести - Владимир".