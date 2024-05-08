В «победные» майские дни мы вновь говорим о Великой Отечественной войне.

В «победные» майские дни мы вновь говорим о Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий вспоминаем близких и земляков, мальчишек и девчонок, отцов и матерей, которые в июне 41-го неожиданно для себя стали солдатами-защитниками.Музеи хранят «живую» память войны – в аудио- и видео-воспоминаниях, в записях, документах и фотографиях. В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» помимо таких свидетельств есть картины местного художника – «зарисовки лихолетья» глазами очевидца. К началу войны Анатолию Ивановичу Яхругину только исполнилось пять, а Победу он встретил лишь 9-летним, но рано повзрослевшим мальчиком.«События той поры настолько глубоко запечатлелись в его памяти, что позднее «выплеснулись» на живописные полотна. Они – о буднях тылового Александрова, на одном виден даже музей на заднем плане. Это картина «Женщины Александровского района в период войны 1941-1945 гг. заготавливали и снабжали топливом учреждения и жителей района». Художник писал ее по своим детским воспоминаниям, когда ходил в детский сад №1, где мать работала няней. Всех сотрудниц посылали на заготовку дров. Зимой женщины валили лес с корня, а весной бревна сплавляли по реке Серой. Затем вылавливали их баграми в городе, складывали в штабеля, грузили на машины и развозили по организациям. Художник не случайно изобразил момент вытаскивания бревен на берегу у подножия архитектурного ансамбля Александровской слободы. Именно здесь русло реки расширялось, и был удобный подъезд для машин», – рассказывает хранитель коллекций музея-заповедника Ирина Короткова.На двух других полотнах – долгожданная встреча победителей. Солдаты возвращались домой в товарных составах, которые останавливались практически на каждой станции. Везде их встречали торжественно, с оркестром, цветами. Этот момент запечатлен на картине «С победой домой, здравствуй, Родина». А на картине «Возвращение с победой» мы видим уже момент встречи защитника с семьей. Солдат поднял вверх сынишку, который рос без него. Тут же старый отец и любимая жена. Во дворе гуляют куры, вскопан огород, вспахано за околицей поле – та мирная, полузабытая за военные годы жизнь, к которой стремился каждый человек.Произведения А.И. Яхругина наделены чувством особого восприятия мира. Они своеобразны во всем, начиная с непривычно многословных, по-детски «обстоятельных» названий. Его творчество специалисты относят к наивному стилю, но именно благодаря этому военное время мы видим сегодня глазами ребенка, которым он и был на тот момент.