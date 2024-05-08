В эти минуты в небе над Владимиром пролетает самолёт АН-2, на борту которого размещены фотографии фронтовиков.

В эти минуты в небе над Владимиром пролетает самолёт АН-2, на борту которого размещены фотографии фронтовиков. Такой новостью поделилась пресс-служба регионального правительства.Необычная патриотическая акция, которую проводит учебно-методический центр «Авангард», посвящена Дню Победы. Снимки служивших в авиации участников Великой Отечественной войны предоставили жители Владимирской области.