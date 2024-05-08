Руководитель управления Роскомнадзора по Владимирской области Владимир Ольхов поздравил работников...

Руководитель управления Роскомнадзора по Владимирской области Владимир Ольхов поздравил работников всех отраслей связи с Днем радиоВедомство более 30 лет осуществляет контроль за СМИ, связью и охраняет персональные данные граждан.По случаю праздника лучшие сотрудники ведомства получили почетные грамоты и благодарности от Министерства цифрового развития области и Законодательного собрания.Руководитель управления Роскомнадзора по Владимирской области Владимир Ольхов отметил, что радио, интернет и телевидение давно уже стали неотъемлемой частью современной жизни. Информационные технологии позволяют постоянно оставаться на связи и получать актуальную информацию со всего мира.В случае же нарушения закона, ведомство реагирует незамедлительно. Однако по словам Владимира Ольхова количество правонарушений в сфере связи в нашем регионе сокращается.Владимир Ольхов, руководитель управления Роскомнадзора по Владимирской области:- Последний Закон о контрольной деятельности, 248-й, он фиксирует следующие вещи - уклон с контрольной деятельности на профилактическую. Я считаю, что во Владимирской области у нас взаимодействие со СМИ и операторами связи построено на высоком уровне,и это свидетельство того, что у нас неуклонно падает количество выявленных нарушений.