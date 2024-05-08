Престарелых и инвалидов, живущих в Кольчугинском доме-интернате милосердия в поселке Бавлены, как оказалось, содержат не должным образом. Грубые нарушения обнаружили в ходе проверки

Престарелых и инвалидов, живущих в Кольчугинском доме-интернате милосердия в поселке Бавлены, как оказалось, содержат не должным образом. Грубые нарушения обнаружили в ходе проверки прокуратуры в апреле этого года. Люди не получали нужной помощи, так, карантинное отделение не работает, в медкомнатах нашлись просроченные лекарства, часть работающего оборудования, например, аппарат для физиотерапии, просто убрали на склад. Кроме