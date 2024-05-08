Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета по Владимирской области.

В Юрьев-Польском в педофилии обвиняется местный житель 1970 года рождения. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета по Владимирской области.Так, 28 апреля этого года мужчина под надуманным предлогом отвёл незнакомую ему девочку в безлюдное место, которой не было и 14 лет, и «совершил в отношении нее действия сексуального характера». Что именно злоумышленник совершил с несовершеннолетней – не уточняется.Фигуранта поймали родители ребёнка и вызвали тут же сотрудников полиции, туда же приехали и следователи, которые провели неотложные следственные мероприятия. Сейчас педофил под стражей.