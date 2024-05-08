О войне Николай Гаврилович потом вспоминать не любил, но, тяжело болея, в 1979 году написал поэму-посвящение «Внуку» – своего рода завещание потомкам, рассказ о том, о чём молчал все эти годы.

Николай Кузнецов из Владимирской области ушёл на фронт в 1943 году 18-летним мальчишкой – рвался и раньше, но не брали. Служил разведчиком, был дважды ранен, даже на фронте писал стихи. О войне Николай Гаврилович потом вспоминать не любил, но, тяжело болея, в 1979 году написал поэму-посвящение «Внуку» – своего рода завещание потомкам, рассказ о том, о чём молчал все эти годы. Историю Николая Кузнецова рассказывает vlad.aif.ru.«Я тоже был таким, как ты»«Нет, внук, и здесь я не нашёл себе покоя.Лежать в сырой земле не мой удел...Прощай, Андрейка, в небо голубоеДед с журавлиной стаей улетел»Эти строки написал в 1979 году ветеран Великой Отечественной войны Николай Кузнецов из села Ельцино Кольчугинского района Владимирской области. Воспоминания Николая Гавриловича и его стихи восстановила его племянница Алла Константинова. Поэму «Внуку», написанную уже после сердечного приступа, Николай Гаврилович посвятил первому внуку Андрею:«Я тоже был таким, так ты,И у меня были отец и мама.Был малышом, любил цветы,Курить украдкой начал рано».Кирзовые сапоги на 18-летиеНиколай Кузнецов родился в 1925 году в большой семье, где вместе с ним росли девять детей. Отец трудился кузнецом, а мать до замужества служила у барыни. Николай жил жизнью обычного деревенского мальчишки: учился в школе, ходил на рыбалку, вступил в комсомол, а в 16 лет, в 1941 году, начал осваивать профессию слесаря в училище. А потом – война.- Он очень хотел пойти на фронт, - рассказывает Алла Константинова. - Вместе с другом Коля дважды ездил в Ковров. Там был пересыльный пункт, где новобранцев оформляли на фронт, и их дважды оттуда возвращали – слишком молоды. На войну Коля уехал только в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет.Во время войны Николай служил разведчиком-наблюдателем во взводе управления батареи 615-го ордена Суворова миномётного полка, на втором Украинском фронте и на втором Белорусском фронте.После ранения и лечения в госпитале он пришел с фронта на побывку домой, всего на неделю. Только тогда семья узнала, что ранен он был уже дважды. У мамы Николая Гавриловича сохранилось два его письма с фронта, ветхие жёлтые фронтовые треугольники...Войну Николай закончил в звании сержанта. Был награждён медалью «За отвагу» и орденом Славы III степени: 12 февраля 1945 года в боях в немецком городе Кляйн-Циккере под сильным минометным и пулеметным огнем врагов он отправился в наблюдательный пункт и обнаружил скопление пехоты противника. Так нашим удалось уничтожить свыше десятка фашистских солдат и офицеров.А 14 февраля 1945 года в боях за город Конитц Николая послали с приказом в подразделение. В пути он обнаружил три пулеметные точки фашистов - они мешали продвижению советской пехоты и были уничтожены.Даже о наградах и заслугах Николая Гавриловича семья узнала только после его смерти из ответа на официальный запрос. При жизни он рассказывал о годах на фронте лишь обрывками. Алла помнит, как, вернувшись во Владимирскую область, Кузнецов искал родственников своего боевого товарища-земляка. Тот умер у него на руках во время вражеской атаки:«Их много, не вернувшихся назад,Из тех, кто были мне друзья и близки.Они давно в сырой земле лежат.Покой их охраняют обелиски».Конец военной прозеКогда мир был восстановлен, Николай все равно не оставил армию. Он стал служить на флоте, в Финляндии, Эстонии, Латвии. Но война уже закончилась, и надо было начинать жить мирной жизнью.«В Финляндии нашёл жену.Потанцевал с ней вечер и влюбился.Сам удивился: вот те ну! –Был холостым и, вдруг, женился».В гостях у друзей Николай действительно познакомился с будущей женой. После свадьбы у них родился сын Олег. Из-за болезни Николаю Кузнецову пришлось закончить службу в звании старшего лейтенанта. Он начал работать начальником цеха на военном заводе в латвийском городе Лиепая.Алла также рассказала, что, в любых жизненных ситуациях Николай оставался романтиком. Он любил природу, даже стал председателем общества охотников и рыболовов в Лиепае, занимался творчеством, любил встречать гостей, заботился о семье, души не чаял во внуках - Андрее и Оле:«О, если б ты, Андрейка, знал,Как дед был рад, что внук родился!Я всех знакомых угощалИ сам от радости напился!».Семья у них всегда была дружная. Даже на расстоянии все постоянно думали друг о друге, переживали. Часто ездили друг к другу в гости. Иногда во время семейных встреч близкие узнавали о самых неожиданных талантах и увлечениях Николая. Например, Алла навсегда запомнила, как на удивление ее дядя сел за фортепиано и начал играть. В его жизни всегда было место творчеству, труду и любви.- Мы его спрашивали: «Коля, а что же ты не печатаешься?», - продолжает Алла. - А он отвечал: «Я пишу не для кого-то, а для себя и своей семьи, на память».Со слезами на глазахПосле того, как Николай Гаврилович написал поэму-посвящение внуку, он прожил еще больше 20 лет. Скончался в 1996 году – возможно, кончину приблизила смерть старшей сестры, мамы Аллы, с сестрой они были очень близки.«И вновь прошу тебя: придиКо мне, голубчик, в День Победы.Приди и молча посидиМинутку у могилы деда», - писал дед внуку.Николай Кузнецов прошел войну, постоянно учился новому, радовался, горевал, ошибался... Строил свой маленький мир в большом, за свободу которого он боролся на войне вместе с миллионами других людей. Спустя почти 30 лет после смерти ветерана его большая семья вспоминают своего героя со слезами на глазах, читая поэму «Внуку» и бережно храня другие его стихи.