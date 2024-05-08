Владимирский гитарист Роман Мирошниченко стал победителем конкурса International Songwriting Competition.

Владимирский гитарист Роман Мирошниченко стал победителем конкурса International Songwriting Competition (ISC). Об этом 7 мая рассказала регионального правительства.Итоги мероприятия подвели в Нашвилле, США. На отбор были поданы 14 тыс. записей из более чем 120 стран мира. Наш земляк представил композицию «Bodhran s Magic», которая стала лучшей в категории «Instrumental».«В записи трека приняли участие солисты Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии, скрипач Чарли Бишарат, перкуссионист Гумби Ортиз, мультиинструменталист из Дании Хенрик Андерсен, бас-гитарист Олег Канаков», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.