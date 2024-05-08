Во Владимире перед судом предстанет гражданин Армении.

Во Владимире перед судом предстанет гражданин Армении. Иностранца обвиняют в кражах средств с банковских счетов. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что 27 июля прошлого года мужчина нашёл на улице областной столицы чужую банковскую карту. С её помощью он сделал 24 покупки в разных магазинах. Иностранец брал еду, сигареты и выпивку, пока на счёте не закончились средства.Кроме того, 10 сентября обвиняемый присвоил банковскую карту знакомого и совершил ещё 26 покупок.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.