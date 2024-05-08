Во Владимире сотрудники МЧС спасли двоих детей при пожаре В пресс-службе МЧС по Владимирской...

Во Владимире сотрудники МЧС спасли двоих детей при пожареВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: проспект Строителей, дом 27.По предварительной информации, огонь охватил 40 кв. м.В ликвидации возгорания участвовали 8 единиц техники 27 человек личного состава.Спасатели эвакуировали 20 человек, спасли 14, из них - двое детей. Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области