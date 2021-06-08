08.06.2021

2021-06-08 12:35:46

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (20(9766) от 08 июня 2021 года).

НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве назначены. Читайте на странице 2.



ПОД МАРШ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

Вместо праздничных бантов и нарядной одежды — парадные мундиры, фуражки, медали и погоны. Всё строго и по-офицерски. Под звуки оркестра на плацу под знаменем Кадетского корпуса Колледжа полиции уже бывшие воспитанники вступают во взрослую жизнь, полную новых знаний, открытий и испытаний. Читайте на странице 2.



СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

12 июня мы отмечаем праздник — День России. Праздник молодой, но имеющий значимость. Окунёмся в историю. Продолжение на странице 3.



ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ СРАБОТАЛА НА ОТЛИЧНО

С чего начинается полиция? Ясное дело — с дежурной части. Она есть в каждом территориальном отделе. Читайте на странице 3.



«ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ МИЛИЦИЯ…»

Кто сказал, что работа пресс­службы — это сплошная текучка и сухие криминальные сводки? Нет, к любому труду мы стараемся подойти творчески. Читайте на странице 4.



ПРАВИЛЬНО — ПО ПРАВИЛАМ!

Сотрудники ГИБДДв центре столицы провели операцию «Таксист». Полицейские расположились невдалеке от станции метро «Марксистская». Читайте на странице 4.



ПИШИТЕ ПИСЬМА!

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО вместе с юными инспекторами движения школы № 1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева Зеленограда провели акцию «Письмо водителю». Подробности читайте на странице 5.



В ФОРМАТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ТиНАО напомнили родителям о необходимости беседовать со своими детьми о правилах дорожного движения. Читайте на странице 5.



ОБОГРЕЛИ, ОБОБРАЛИ!

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка задержали подозреваемых в хищении денежных средств у граждан мошенническим путём. Читайте на странице 5.



ДОБАВЬТЕ ЗА ДОБАВКУ

Оперативники отдела уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров. Подробности читайте на странице 5.



ДОБРЫЕ ДЕЛА ОБЩЕСТВА «МАРИЯ»

В № 18 за 25—31 мая 2021 года в газете «Петровка, 38» была опубликована статья о деятельности Благотворительного общества «Мария». Свою благородную миссию эта Региональная общественная организация, основателем и президентом которой является Ольга Владимировна МУРАШЕВА, выполняет на протяжении уже трёх десятилетий. Читайте на странице 6.



В ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ — НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя был создан 14 июня 2002 года. С 12 августа 2014 года университет носит имя своего первого начальника — генерал-лейтенанта полиции, доктора юридических наук, доктора педагогических наук Владимира Яковлевича Кикотя. Читайте на странице 7.



БЫТЬ ЛУЧШИМ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Он сжимает в руке нож. Сотрудник полиции стоит спиной к нему и не знает, что ждёт его через несколько секунд. Читайте на странице 7.



МЫ ВЕРИМ В МУЖЕСТВО ОТЧАЯННЫХ ПАРНЕЙ

Того, кто решил пройти эти испытания, только уже за само это решение можно назвать героем. А что уж говорить о тех, кто добрался до финиша? Продолжение на страницах 8-9.



«С ПЬЯНЫХ ГЛАЗ»

История этого преступления примечательна не какой-то особой изощрённостью его совершения. Нет, она поражает будничной обыденностью и примитивизмом сознания убийц, которые расправились со своими жертвами «просто так», в алкогольном угаре. Читайте на странице 10.



ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Поистине редкое сочетание: уголовный розыск и музыкальный инструмент… Казалось бы, что эти понятия совсем несовместимы. Однако в зале Славы экспозиции истории МУРа, в одной из витрин, находится украшение нашей коллекции — старенький баян «Красный партизан». Подробности читайте на странице 11.



ГРЯЗНЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ

В Басманном районном суде финишировало слушание громкого уголовного дела, фабула которого получила в Москве огромный резонанс в связи с тем, что события происходили в самом центре города, в самых тусовочных местах молодёжи — в районе Чистых прудов. На скамье подсудимых оказался Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении более 30 человек, краже, разбое и мошенничестве. Читайте на странице 11.



ПОМОЧЬ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ

Для современного общества одной из наиболее важных социальных задач выступает поиск методов снижения безнадзорности, беспризорности и преступности среди несовершеннолетних. Продолжение на странице 12.



ДОБЛЕСТНО ТРУДИЛСЯ И ОБРАЗЦОВО СЛУЖИЛ

Достойно преодолев все выпавшие на его долю испытания судьбы, в добром здравии пришёл к солидному рубежу в жизни труженик тыла и ветеран органов внутренних дел Николай Андреевич БОНДАРЕВ, который отметил своё 94-летие. Старшина милиции, он имеет статус ветерана Великой Отечественной войны. Читайте на странице 13.



ВМЕСТЕ СО «СПУТНИКОМ»

В Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве обеспечено выполнение мер по недопущению распространения COVID-19. Читайте на странице 13.



ТАЛАНТЫ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги и вручили заслуженные награды победителям смотра-конкурса художественной самодеятельности и художественного творчества. Читайте на странице 14.



«И ПУСТЬ СЕРДЦА БЬЮТСЯ В УНИСОН!»

В преддверии Дня защиты детей Московским городским советом женщин был организован праздник «Радуга детства», на который были приглашены дети сотрудников полиции. Читайте на странице 14.



ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл конкурс художественного творчества, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. О подробностях конкурса рассказывает заместитель начальника Культурного центра Каринэ ГАСПАРЯН. Читайте на странице 15.



ОБ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДРАМАТИЧЕСКИХ СТРАНИЦ НАШЕЙ ИСТОРИИ...

Откровенно скажу, шла я смотреть мюзикл «Тайна Распутина» в театр «У Никитских ворот» с огромным любопытством. На первый взгляд, совсем неподходящий для этого жанра сюжет, но постановка превзошла все ожидания — у гениального режиссёра Марка Розовского никак иначе. Читайте на странице 15.



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