2021-06-08 12:35:46
2021-06-08 12:35:46
Москва
/ Тема: Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (20(9766) от 08 июня 2021 года).
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(обновлено: ) Источник: petrovka38.ru
НАЗНАЧЕНИЯ
Приказами ГУ МВД России по г. Москве назначены. Читайте на странице 2.
ПОД МАРШ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
Вместо праздничных бантов и нарядной одежды — парадные мундиры, фуражки, медали и погоны. Всё строго и по-офицерски. Под звуки оркестра на плацу под знаменем Кадетского корпуса Колледжа полиции уже бывшие воспитанники вступают во взрослую жизнь, полную новых знаний, открытий и испытаний. Читайте на странице 2.
СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!
12 июня мы отмечаем праздник — День России. Праздник молодой, но имеющий значимость. Окунёмся в историю. Продолжение на странице 3.
ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ СРАБОТАЛА НА ОТЛИЧНО
С чего начинается полиция? Ясное дело — с дежурной части. Она есть в каждом территориальном отделе. Читайте на странице 3.
«ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ МИЛИЦИЯ…»
Кто сказал, что работа прессслужбы — это сплошная текучка и сухие криминальные сводки? Нет, к любому труду мы стараемся подойти творчески. Читайте на странице 4.
ПРАВИЛЬНО — ПО ПРАВИЛАМ!
Сотрудники ГИБДДв центре столицы провели операцию «Таксист». Полицейские расположились невдалеке от станции метро «Марксистская». Читайте на странице 4.
ПИШИТЕ ПИСЬМА!
Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО вместе с юными инспекторами движения школы № 1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева Зеленограда провели акцию «Письмо водителю». Подробности читайте на странице 5.
В ФОРМАТЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ТиНАО напомнили родителям о необходимости беседовать со своими детьми о правилах дорожного движения. Читайте на странице 5.
ОБОГРЕЛИ, ОБОБРАЛИ!
Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по району Якиманка задержали подозреваемых в хищении денежных средств у граждан мошенническим путём. Читайте на странице 5.
ДОБАВЬТЕ ЗА ДОБАВКУ
Оперативники отдела уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров. Подробности читайте на странице 5.
ДОБРЫЕ ДЕЛА ОБЩЕСТВА «МАРИЯ»
В № 18 за 25—31 мая 2021 года в газете «Петровка, 38» была опубликована статья о деятельности Благотворительного общества «Мария». Свою благородную миссию эта Региональная общественная организация, основателем и президентом которой является Ольга Владимировна МУРАШЕВА, выполняет на протяжении уже трёх десятилетий. Читайте на странице 6.
В ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ — НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя был создан 14 июня 2002 года. С 12 августа 2014 года университет носит имя своего первого начальника — генерал-лейтенанта полиции, доктора юридических наук, доктора педагогических наук Владимира Яковлевича Кикотя. Читайте на странице 7.
БЫТЬ ЛУЧШИМ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Он сжимает в руке нож. Сотрудник полиции стоит спиной к нему и не знает, что ждёт его через несколько секунд. Читайте на странице 7.
МЫ ВЕРИМ В МУЖЕСТВО ОТЧАЯННЫХ ПАРНЕЙ
Того, кто решил пройти эти испытания, только уже за само это решение можно назвать героем. А что уж говорить о тех, кто добрался до финиша? Продолжение на страницах 8-9.
«С ПЬЯНЫХ ГЛАЗ»
История этого преступления примечательна не какой-то особой изощрённостью его совершения. Нет, она поражает будничной обыденностью и примитивизмом сознания убийц, которые расправились со своими жертвами «просто так», в алкогольном угаре. Читайте на странице 10.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА
Поистине редкое сочетание: уголовный розыск и музыкальный инструмент… Казалось бы, что эти понятия совсем несовместимы. Однако в зале Славы экспозиции истории МУРа, в одной из витрин, находится украшение нашей коллекции — старенький баян «Красный партизан». Подробности читайте на странице 11.
ГРЯЗНЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ
В Басманном районном суде финишировало слушание громкого уголовного дела, фабула которого получила в Москве огромный резонанс в связи с тем, что события происходили в самом центре города, в самых тусовочных местах молодёжи — в районе Чистых прудов. На скамье подсудимых оказался Мурат Сабанов, обвиняемый в отравлении более 30 человек, краже, разбое и мошенничестве. Читайте на странице 11.
ПОМОЧЬ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ
Для современного общества одной из наиболее важных социальных задач выступает поиск методов снижения безнадзорности, беспризорности и преступности среди несовершеннолетних. Продолжение на странице 12.
ДОБЛЕСТНО ТРУДИЛСЯ И ОБРАЗЦОВО СЛУЖИЛ
Достойно преодолев все выпавшие на его долю испытания судьбы, в добром здравии пришёл к солидному рубежу в жизни труженик тыла и ветеран органов внутренних дел Николай Андреевич БОНДАРЕВ, который отметил своё 94-летие. Старшина милиции, он имеет статус ветерана Великой Отечественной войны. Читайте на странице 13.
ВМЕСТЕ СО «СПУТНИКОМ»
В Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве обеспечено выполнение мер по недопущению распространения COVID-19. Читайте на странице 13.
ТАЛАНТЫ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги и вручили заслуженные награды победителям смотра-конкурса художественной самодеятельности и художественного творчества. Читайте на странице 14.
«И ПУСТЬ СЕРДЦА БЬЮТСЯ В УНИСОН!»
В преддверии Дня защиты детей Московским городским советом женщин был организован праздник «Радуга детства», на который были приглашены дети сотрудников полиции. Читайте на странице 14.
ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл конкурс художественного творчества, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. О подробностях конкурса рассказывает заместитель начальника Культурного центра Каринэ ГАСПАРЯН. Читайте на странице 15.
ОБ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДРАМАТИЧЕСКИХ СТРАНИЦ НАШЕЙ ИСТОРИИ...
Откровенно скажу, шла я смотреть мюзикл «Тайна Распутина» в театр «У Никитских ворот» с огромным любопытством. На первый взгляд, совсем неподходящий для этого жанра сюжет, но постановка превзошла все ожидания — у гениального режиссёра Марка Розовского никак иначе. Читайте на странице 15.
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