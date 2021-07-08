Супруги познакомились на службе. Сегодня воспитывают троих детей.

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Судогодскому району капитан полиции Мария Никтина с детства мечтала служить. Примером и образцом для подражания стал папа, который в свое время служил в ОГИБДД и не раз брал дочь с собой на работу. К слову, сестра Марии, Анастасия, тоже пошла по стопам папы и сегодня служит в органах внутренних дел.На службе Мария встретила и своего будущего супруга Андрея, который сегодня уже занимается гражданской деятельностью. В семье Никитиных воспитываются трое детей.- Семья - это самое главное в жизни каждого человека. Едва ли где-то ещё можно найти столько поддержки, понимания и помощи. Время, которое мы проводим в кругу близких, бесценно. Стараемся каждую свободную минуту уделять детям и друг другу, - говорят Никитины.