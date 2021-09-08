В результате пожара в доме на Большой Нижегородской было спасено 5 и эвакуировано 7 человек.

Во Владимире после пожара в доме на Большой Нижегородской погиб 70-летний мужчина. Он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.Утром 8 сентября в 9.34 на первом этаже дома №50 загорелась квартира.«Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к спасению людей и тушению пожара. При помощи автолестницы и спасательных устройств были спасены 6 человек, ещё 7 человек – эвакуированы», - сообщила редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Один из спасённых, 70-летний пенсионер, скончался в машине СМП.Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка квартиры.На место выезжали 17 человек и 5 единиц техники.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.