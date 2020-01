Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Кроме того, они планируют добиться финансовой независимости.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Кроме того, они планируют добиться финансовой независимости.Об этом на своей странице в Instagram сообщили герцог и герцогиня Сассекские. В опубликованном посте отмечается, что соответствующее решение они приняли после многих месяцев размышлений. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены начать постепенный переход к прогрессивной новой роли внутри института монархии. Герцог и герцогиня хотят отойти от статуса "высокопоставленных" членов королевской семьи. В их планах работа над финансовой независимостью. При этом в сообщении отмечается, что британский принц с женой продолжат поддерживать Ее Величество королеву.Посмотреть эту публикацию в Instagram“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” — The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image ї PAПубликация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Янв 2020 в 10:33 PSTГерцог и герцогиня Сассекские намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. По их словам, географический баланс позволит им воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых был рожден мальчик. При этом данное решение даст их семье пространство, чтобы сфокусироваться на следующем этапе, в который входит создание благотворительной организации.К высокопоставленным членам относятся королева и ее дети, внуки от старшего сына. Расходы королевской семьи покрываются из гранта, выделяемого правительством.