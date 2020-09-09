Предпринимателей, пострадавших от коронавирусных ограничений, поддержали в ЗакСобрании. Речь об освобождении ряда налогоплательщиков от единого налога на вмененный доход со 2 квартала 2020

Предпринимателей, пострадавших от коронавирусных ограничений, поддержали в ЗакСобрании. Речь об освобождении ряда налогоплательщиков от единого налога на вмененный доход со 2 квартала 2020 года. Касается поддержка тех предприятий и организаций, которые простаивали без работы в период самоизоляции. Однако многие из них не были указаны в апрельском постановлении Правительства о наиболее пострадавших отраслях экономики. Владимир Киселёв,