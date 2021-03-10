Известная писательница, королева авантюрного детектива, автор почти 100 книг. Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни. В последнее время она боролось с онкологией. Проводить её в

Известная писательница, королева авантюрного детектива, автор почти 100 книг. Татьяна Полякова скончалась на 62-м году жизни. В последнее время она боролось с онкологией. Проводить её в последний путь помимо родственников пришли друзья и коллегию. Для церемонии прощания был выбран Свято-Успенский Княгинин женский монастырь. Среди тех, кто пришел проводить писательницу в последний путь – Валерия Сергеева.