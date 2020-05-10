38 заражений зарегистрировали во Владимире.

Ещё 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердили лабораторно во Владимисркой области.Об этом сообщает администрация региона в официальном бюллетене. Всего в обласит с начала пандемии зарегистрировали 1249 случаев заражения COVID-19. Однако уже 100 пациентов из всех выздоровели и выписались. 15 человек медикам, увы, спасти не удалось.Из новых случаев 38 зафиксировали во Владимире, 21 - в Александрове, семь - в Вязниках, шесть - в Муроме, три - в Киржаче, по два - в Камещкове и Меленках, по одному случаю - в Петушках, суздале, Судогде, Гусь-Хрустальном.В общей сложности в регионе провели 19 986 исследований на коронавирус с начала пандемии.