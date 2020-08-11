В Коврове пожарные проверяют дома повышенной этажности. Буквально накануне в городе оружейников возникло возгорание на балконе 14-этажки. По предварительным данным, причиной стали искры от

В Коврове пожарные проверяют дома повышенной этажности. Буквально накануне в городе оружейников возникло возгорание на балконе 14-этажки. По предварительным данным, причиной стали искры от сварочных работ, которые залетели с нижних этажей. В ходе рейдов высотки проверяются на соответствие требованиям пожарной безопасности. Уже проверены дома по улицам Чернышевского, Грибоедова, Строителей. Практически во всех — система дымоудаления