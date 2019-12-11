От 45 до 80 машин столкнулись в среду на трассе во Владивостоке, на который обрушился мощный снегопад. При этом рассчитывать на улучшение обстановки водителям не стоит - к вечеру может выпасть половина месячной нормы осадков.

От 45 до 80 машин столкнулись в среду на трассе во Владивостоке, на который обрушился мощный снегопад. При этом рассчитывать на улучшение обстановки водителям не стоит — к вечеру может выпасть половина месячной нормы осадков.На кадрах видно, как месту первого ДТП на дороге Новый — Седанка торопятся полицейские. Менее чем через минуту им пришлось оформлять еще одну массовую аварию: в притормозивший перед затором белый кроссовер врезался темный внедорожник, после чего машины зацепили и микроавтобус. Кроме того, по меньшей мере один автомобиль улетел в кювет в попытке уйти от столкновения.За несколько часов на 14-километровом отрезке перед мостом через Амурский залив столкнулись, по разным данным, от 45 до 80 машин. Инспекторы ДПС сообщают о 48 разбитых транспортных средствах, но уточняют, что это не финальная цифра. Очевидцы насчитали почти 80 поврежденных автомобилей. Пострадали семь человек, один из них находится в коме, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести. Движение на дороге полностью заблокировано.При этом синоптики призывают жителей Владивостока не рассчитывать на послабление со стороны погоды — к вечеру ожидается буран, а на дорогах гололедица.