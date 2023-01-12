По информации Росприроднадзора, общий объём ежегодного выброса превышает143 тонны.

Во Владимирской области на одной из агрофирм обнаружено 33 источника вредных выбросов в атмосферу. Природоохранная прокуратура требует устранить нарушения.Компания занимается разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока. Животноводческий комплекс расположен в Ковровском районе. По информации Росприроднадзора, общий объём ежегодного выброса превышает143 тонны. Местные жители дышат оксидом железа, аммиаком, диоксидом азота, оксид азота, сажей, диоксидом серы, оксидом углерода, метаном. По результатам проверки прокуроры пришли к выводу, что местная экология находится в опасности.Теперь они через суд планируют повлиять на ситуацию. Дело находится на рассмотрении.