В ходе досмотра полицейские изъяли принадлежащие злоумышленнику два свертка с наркотическим средством растительного происхождения – каннабисом...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хранении около 200 граммов наркотического средства – каннабиса (марихуаны)», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что в одном из хостелов, расположенном в центре Москвы, неизвестный гражданин положил на стойку регистрации предположительно гранату, сообщив, что в сумке есть аналогичные предметы.Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские провели частичную эвакуацию граждан, находившихся на первом этаже хостела. При проверке прибывшими сотрудниками взрыво-технической службы ГУ МВД России по г. Москве взрывчатых веществ в помещении гостиницы не обнаружено.Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий мужчина. С его слов, изъятая граната, а также предмет, схожий с пистолетом, являются аксессуарами для игры в пейнтбол. Далее в ходе досмотра полицейские изъяли принадлежащие злоумышленнику два свертка с веществом растительного происхождения, один сверток и три упаковки с семенами растительного происхождения, сверток с веществом растительного происхождения (предположительно, грибы), таблетницу с разноцветными капсулами и таблетками белого цвета, складной нож. Согласно справке об исследовании в двух изъятых свертках с растительным веществом, массой 196,3 грамма, содержится наркотическое средство – каннабис (марихуана). По остальным изъятым материалам проводится дальнейшее исследование.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60