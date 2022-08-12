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Жара в регионе
В регионе снова объявлен особый...
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Жара в регионе
В регионе снова объявлен особый противопожарный режим. Какие меры принимают спасатели, чтобы предотвратить трагедии?
Поможем вместе
Успехи в спорте перечеркнуло роковое ДТП, но надежда восстановиться есть. Пятнадцатилетнему Илье Терещенко нужна наша помощь.
Чудеса селекции
И от селекции до цифровых технологий. Как суздальским аграриям удалось изменить подход к современному хозяйству?