Смотрите в программе Вести-Владимир: Жара в регионе В регионе снова объявлен особый...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Жара в регионеВ регионе снова объявлен особый противопожарный режим. Какие меры принимают спасатели, чтобы предотвратить трагедии?Поможем вместеУспехи в спорте перечеркнуло роковое ДТП, но надежда восстановиться есть. Пятнадцатилетнему Илье Терещенко нужна наша помощь.Чудеса селекцииИ от селекции до цифровых технологий. Как суздальским аграриям удалось изменить подход к современному хозяйству?