В Британии королева проводит семейный совет. На ковер вызван принц Гарри. Он и его супруга отказались от королевских обязанностей и привилегий и решили уехать в Америку. Если их не отпустят с миром, Гарри и Меган Маркл угрожают дать интервью Опре Уинфри и выдать все тайны двора. Такого скандала не было со времен развода принцессы Дианы.

В Британии королева проводит семейный совет. На ковер вызван принц Гарри. Он и его супруга отказались от королевских обязанностей и привилегий и решили уехать в Америку. Если их не отпустят с миром, Гарри и Меган Маркл угрожают дать интервью Опре Уинфри и выдать все тайны двора. Такого скандала не было со времен развода принцессы Дианы.Журналисты оккупировали подступы к поместью Сандрингем, где решается судьба принца Гарри. Помимо него самого Елизавета II пригласила сюда наследника престола принца Чарльза, принца Уильяма, плюс помощников и ассистентов, которые работали несколько дней подряд, пытаясь найти варианты разрешения возникшего кризиса. Беспрецедентно то, что о королевском саммите было объявлено заранее — обычно такие встречи не афишируются. Но разговор все равно идет за закрытыми дверями в помещении, которое называется "длинная библиотека".Дедушка принца Филипп Эдинбургский сегодня, 13 января, покинул поместье. Супруга Гарри Меган сейчас находится в Канаде, она собиралась примкнуть к дискуссии по телефону. Говорить есть о чем. Гарри заявляет, что намерен отказаться от исполнения королевских обязанностей, собирается делить свое время между Великобританией и Северной Америкой и, к тому же, стать финансово независимым.Елизавета II должна решить, сохранят ли Гарри и его супруга Меган королевские титулы, за чей счет будет обеспечена их охрана и будет ли им оказываться финансовая поддержка со стороны двора. Насколько известно, сейчас основные поступления к нему идут со стороны его отца, принца Чарльза. Безопасность Гарри и Меган обеспечивается за счет налогоплательщиков — точная сумма неизвестна, но эксперты утверждают, что ценник может достигать миллиона фунтов стерлингов в год. Многое будет зависеть от представительских функций, которые согласится нести Гарри. К разработке планов подключено правительство — в прессе уже промелькнул вариант возможного генерал-губернаторства в Канаде, но все это на уровне слухов. Уильям и Гарри уже вынуждены опровергать появившиеся статьи о том, что кризис возник по вине старшего брата, который оказывал на младшего чрезмерное давление. В любом случае британцев шокировал кризис в королевской семье.Елизавета II в последний раз появилась на публике в воскресенье, 12 января. Она посещала местную церковь. Впервые она была замечена со слуховым аппаратом.Жители окрестных деревень вспоминают, как тепло принимали Меган Маркл, когда она впервые появилась здесь. Судя по всему, в ближайшее время в Англию она возвращаться не намерена. Вместе с сыном Арчи она находится на вилле вблизи канадского Ванкувера. Особняк стоимостью 14 миллионов долларов под названием Тысяча цветов принадлежит миллионеру Фрэнку Гистра. Он известен тем, что имеет финансовые интересы в Голливуде и дружит с четой Клинтонов. Меган уже сделала первые шаги возвращения в шоу-бизнес. Она подписала контракт с киностудией Disney на закадровый дубляж. Причем в прессу попало видео, на котором Гарри фактически выступил в качестве продюсера своей супруги, уговаривая дать ей работу главу Disney — Боба Айгера.Пишут, что Меган вообще хотела бы перебраться не в Канаду, а в Лос-Анджелес, но только после того, как президентский пост покинет Дональд Трамп. Она большая противница нынешнего президента США и каждый раз находила предлог, чтобы не присутствовать на официальных мероприятиях, когда он приезжал в Лондон.Но больше всего в королевской семье боятся того, что Меган может начать давать слишком откровенные интервью, например, своей подруге Опре Уинфри. Сторонники монархии уже не могут простить Гарри и Меган того, что они вынесли сор из избы, сделав свое резкое заявление.Источники в королевском дворе утверждают, что Елизавета II не намерена затягивать с разрешением этого кризиса, собираясь уложиться в несколько дней. Будет ли сделано какое-то заявление по итогам сегодняшней встречи, пока неизвестно.Только что стало известно, что королева опубликовала заявление о принце Гарри и Меган Маркл. Елизавета II сообщила, что уважает решение своего внука с супругой жить отдельно, но предпочитает, чтобы они остались. Молодая семья не станет получать деньги из британского бюджета. Члены королевской семьи договорились о "переходном периоде". Пока не будут улажены все формальности, Гарри с Меган не переедут в США. Вместо этого они пока будут жить в Британии и в Канаде.