Нелепо радоваться такой чепухе, как Новый год, решил пошутить об окончаниях новогодних праздников премьер-министр России Дмитрий Медведев. Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года.

Нелепо радоваться такой чепухе, как Новый год, решил пошутить об окончаниях новогодних праздников премьер-министр России Дмитрий Медведев. Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.В Новый год следует не радоваться, а страдать, плакать, призвал Медведев, поскольку денег становится меньше, плешь – больше, морщины извилистей, а жена – старее. "На этой оптимистической ноте, — продолжил шутить с журналистами Медведев, — я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года".Медведев также призвал журналистов в День российской прессы не забывать, что 13 января праздники заканчиваются. А также призвал почаще вспоминать изречения классиков русской литературы.Старый Новый год — традиционный, но не официальный праздник в России. Он возник в 1918 году при переходе с юлианского на григорианский календарь. Отмечается Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января.Впрочем, в меланхоличном настроении Дмитрий Медведев пребывает с конца 2019 года. Он первым обратил внимание коллег на то, что праздник ненастоящий: не радует!"Елочка не горит", — указал российский премьер-министр на украшенную шарами, но без горящих гирлянд елку в зале заседаний правительства во время последнего заседания министров перед наступлением 2020 года.На заседание правительства по отмене устаревших нормативов еще советского времени 13 января Дмитрий Медведев пришел в галстуке с розовыми лебедями. В феврале 2017 года Медведев надел зеленый галстук с мопедами, а в ноябре 2018 года проводил совещание с министрами в галстуке с пером от Brioni.Тогда Медведев отвечал, что советуется с женой, чтобы не обидеть, какой пиджак или галстук ему надеть, но окончательное решение всегда принимает сам.