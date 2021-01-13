Метель надвигается на Владимирскую область. По прогнозам синоптиков, завьюжить может с утра четверга и такая непогода продержится до вечера. На отдельных участках дорог возможны снежные

Метель надвигается на Владимирскую область. По прогнозам синоптиков, завьюжить может с утра четверга и такая непогода продержится до вечера. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы. Спасатели предупреждают: ухудшение погодных условий повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно увеличение количества ДТП, обрыв линий электропередач и связи. Также не исключено падение слабоукреплённых конструкций, отключение электричества. Жителей просят