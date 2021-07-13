Во время общения с прибывшими по сообщению сотрудниками полиции потерпевший увидел свой велосипед у постороннего мужчины.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В апреле текущего года в полицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже велосипеда. Прибывшии по сообщению сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что велосипед находился на лестничной площадке. Сумма причиненного ущерба составила 11 000 рублей.Во время общения с полицейскими потерпевший обратился внимание на мужчину, который ехал на велосипеде, схожем по приметам с похищенным. Мужчина был остановлен. При осмотре под рамой полицейские обнаружили номер транспортного средства, который совпал с указанным в руководстве по эксплуатации, выданном потерпевшему при покупке. Мужчина пояснил, что велосипед купил у незнакомца. Он описал приметы продавца и показал место покупки.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали злоумышленника по месту жительства.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что после кражи спрятал велосипед в подъезде своего дома, а потом реализовал.Похищенное имущество было возвращено владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.