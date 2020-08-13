14 августа - Медовый спас. Подготовиться к этому празднику ковровчанам помогут пчеловоды из Тамбова - каждый год они привозят в Ковров несколько сортов ароматного лакомства.

14 августа - Медовый спас. Подготовиться к этому празднику ковровчанам помогут пчеловоды из Тамбова - каждый год они привозят в Ковров несколько сортов ароматного лакомства.Такое медовое изобилие вряд ли где увидишь: липовый, гречишный, лопуховый, донниковый и многие другие. Все эти сорта полезного лакомства представлены на ярмарке меда от пчеловодов Тамбова, города, который еще со времен Екатерины Великой славился отменным, качественным медом.Игорь Малыгин, пчеловод, руководитель ярмарки:Тамбовская область - это по экологическим стандартам, первая область в России. У каждого пчеловода есть вот такой санитарно-ветеринарный паспорт, который ежегодно отмечается. Все меда отличаются по вкусу, по цвету, по кристаллизации, по сортовому составу. Даже по действию на организм.Каждый сорт меда отличает свои, уникальные свойства. Все продукты натуральные, без добавок и примесей. Представлены на выставке и продукты пчеловодства - пыльца, воск, прополис, мед в сотах и перга. Ярмарку меда от тамбовских пчеловодов ковровчане уже знают, и каждое лето ждут ее приезда.Говорит один из посетителей:- Я купил сегодня мёду, почти 1,5 килограмма. Цветочный. Он разнотравный, и я привык его брать из года в год.Тамбовская ярмарка меда будет работать в Коврове, в парке имени Дегтярева, с 14 по 20 августа, с 9 до 18 часов. Как обычно, посетителей удивит не только большой ассортимент полезной продукции, но и весьма доступные цены.Виктория Михеева, Вести-Владимир.