Доброта владимирцев может оказаться вредной для диких уток, которые остались на зимовку во Владимире.

Доброта владимирцев может оказаться вредной для диких уток, которые остались на зимовку во Владимире. В этом году их поголовье значительно выросло. В первую очередь, из-за аномально теплой осени.Жители с удовольствием подкармливают птиц хлебом, который уткам противопоказан. В организме кряквы нет ферментов, необходимых для переваривания сахара, соли дрожжей. В естественных условиях основная пища уток - семена растений, моллюски и активный ил. Но из-за того что птиц постоянно подкармливают, они перестают искать пищу и становятся зависимыми от человека. Уже если кормить, то правильно, советует Ольга Канищева, директор дирекции особоохраняемых природных территорий.Ольга Канищева, начальник дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области: «Им нужна белковая пища. Мы можем включить сюда, в рацион, какие-то остатки рыбы, остатки мяса . Отварное, не отварное. Минеральную подкормку может заменить та же самая скорлупа яиц. И вот в этом случае, действительно, мы будем уверены, что птица, которая съела такие мной перечисленные продукты, то она не погибнет.»А что станет с птицами, если резко ударят холода? Ольга Канищева успокаивает - владимирские кряквы нашли себе теплое местечко - водоем возле ТЭЦ. И во время холодов перелетают туда. Кстати, специалисты каждую зиму отмечают увеличение в числе города диких животных и птиц. В основном это лисы, совы, белки. Животные приходят в поисках еды. Какими бы милыми они не были, контактировать с ними все же опасно. Животные могут быть переносчиками бешенства.