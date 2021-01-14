Убив лося, он уехал, чтобы спрятать ружье, а затем планировал вернуться за тушей.

В конце декабря прошлогогода в дежурную часть вязниковской полиции обратился представитель одного из охотничьих хозяйств. Он сообщил, чтообнаружил в лесу тушу лося. По предположениям егеря, животное убили.Расположенная рядом фотоловушка показала, что неподалеку от места происшествия был припаркован автомобиль. Полицейские установили марку машиныи личность водителя. Им оказался житель Гороховецкого района 1991 г.р. Браконьера задержали сотрудники полиции при содействии работников охотхозяйства. Мужчина признался в содеянном. Разрешения на отстрел у него не было. Убив лося,он уехал, чтобы спрятать ружье, а затем планировал вернуться за тушей.В результате противоправных действий Госохотинспекции причинен ущерб на сумму 80 000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьео незаконной охоте.