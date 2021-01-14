Убив лося, он уехал, чтобы спрятать ружье, а затем планировал вернуться за тушей.
В конце декабря прошлого
года в дежурную часть вязниковской полиции обратился представитель одного из охотничьих хозяйств. Он сообщил, что
обнаружил в лесу тушу лося. По предположениям егеря, животное убили.
Расположенная рядом фотоловушка показала, что неподалеку от места происшествия был припаркован автомобиль. Полицейские установили марку машины
и личность водителя. Им оказался житель Гороховецкого района 1991 г.р. Браконьера задержали сотрудники полиции при содействии работников охотхозяйства. Мужчина признался в содеянном. Разрешения на отстрел у него не было. Убив лося,
он уехал, чтобы спрятать ружье, а затем планировал вернуться за тушей.
В результате противоправных действий Госохотинспекции причинен ущерб на сумму 80 000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье
о незаконной охоте.