Всего в акции приняли участие более 50 росгвардейцев.

В преддверии Национального дня донора сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Владимирской области во главе с начальником Управления полковником полиции Андреем Медведевым приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Сообщили в пресс-службе ведомства.Перед началом процедуры добровольцы прошли обязательный медицинский осмотр. Сам процесс сдачи крови проходил на территории ведомства в передвижной станции переливания крови. Всего в акции приняли участие более 50 росгвардейцев.Стоит отметить, что личный состав Управления регулярно принимает участие в донорских акциях и планируют дальше продолжать это на постоянной основе.Военнослужащие и сотрудники готовы помогать гражданам не только непосредственно при выполнении служебных задач, но и участвуя в таких акциях.