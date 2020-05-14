На Ямале спасли мужчину, у которого остановилось сердце. ЧП произошло в Ноябрьске. Вместе с женой ноябрянин поехал за покупками, и пока она была в магазине, оставался в автомобиле. Внезапно он почувствовал себя плохо. Вернувшись, женщина застала супруга без признаков жизни.

На Ямале спасли мужчину, у которого остановилось сердце. ЧП произошло в Ноябрьске. Вместе с женой ноябрянин поехал за покупками, и пока она была в магазине, оставался в автомобиле. Внезапно он почувствовал себя плохо. Вернувшись, женщина застала супруга без признаков жизни, передает ГТРК "Ямал"."Женщина звала на помощь и пыталась самостоятельно оказать первую помощь. Бригада медиков прибыла на место уже через 4 минуты. Они провели сердечно-легочную реанимацию и восстановили сердечную деятельность. Мужчину 1967 года рождения госпитализировали в больницу", — сообщили в городской станции скорой медицинской помощи.