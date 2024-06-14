Непогода оставила жителей Киржача и Першинского поселения без электричества. Произошло это вчера, 13 июня, примерно после обеда. Как объяснил Александр Авдеев, гроза повредила

Непогода оставила жителей Киржача и Першинского поселения без электричества. Произошло это вчера, 13 июня, примерно после обеда. Как объяснил Александр Авдеев, гроза повредила кабельно-воздушную линию 10 кВ и вакуумный реклоузер. Кроме света, из-за отключения электричества в котельной временно не было горячей воды. Губернатор уточнил, что вечером бригады энергетиков уже работали на месте. Из телеграм-канала «Авдеев.