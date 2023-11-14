Погост организуют на земельном участке в районе деревни Новая Быковка, который в 2020 году передан Владимиру из Камешковского района. Деревня находится примерно в 20 км от областной столицы. О

Погост организуют на земельном участке в районе деревни Новая Быковка, который в 2020 году передан Владимиру из Камешковского района. Деревня находится примерно в 20 км от областной столицы. О появлении нового кладбища сообщил Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. Мэр рассказал, что с этим вопросом к нему обратились жители микрорайона Лесной. Вместе с ними приходил депутат