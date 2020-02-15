Чествование спортсменов, признанных лучшими по итогам 2019 года, состоялось в администрации города.

В администрации города Гусь-Хрустальный состоялось чествование спортсменов, признанных лучшими по итогам 2019 года. Коллегия городского спорткомитета в составе представителей гусевской спортивной общественности определила лучших из самых достойных претендентов, исходя из их личных заслуг и спортивных достижений.С заслуженными наградами спортсменов и наставников поздравил глава города Алексей Соколов.По итогам 2019 года одним из лучших гусевских спортсменов стал кандидат в мастера спорта России, победитель областных и межрегиональных соревнований по пляжному волейболу полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» сержант полиции Денис Рыбкин.Также состоялось чествование победителей и призеров спартакиады трудовых коллективов. Благодарностями за подготовку команды-участника межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» были награждены специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом капитан внутренней службы Михаил Звездкин и старший эксперт экспертно-криминалистического отделения старший лейтенант полиции Сергей Чубаров.