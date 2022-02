Она совпала с триумфом российских спортсменов на лыжне в олимпийском Пекине. Во Владимире...

Она совпала с триумфом российских спортсменов на лыжне в олимпийском Пекине. Во Владимире молодогвардейцы провели акцию в поддержку нашей команды.В парке "Дружба" областного центра участники олимпийского флешмоба растянули гигантский российский триколор. А внизу разместили девиз "We will ROC you!". ROC в данном случае- российский олимпийский комитет. Из-за санкций ВАДА россияне в Пекине выступают без флага и гимна. И им особенно нужна поддержка.Напомним, в субботу российские лыжницы завоевали золото в эстафете, впервые с 2006-ого года. А в воскресенье "золото" Олимпиады в в лыжной эстафете завоевали уже мужчины- "Спорт- норма жизни". По словам участников "Лыжни России", к которой присоединились многие города региона- наши олимпийцы- пример настоящей силы воли. Чем запомнятся состязания во Владимире, расскажет моя коллега Мария Платанюк.Лыжню! На старте- самые юные участники. Пионеры гонки. Для них- дистанция в 1 километр. Забег- проверка собственных сил и настоящий спортивный праздник.В многодетной владимирской семье Бабушкиных со спортом дружат все. По примеру старшей сестры Маши на "Лыжню России" вышла и младшая- Дарья. Итог- награды. Как самой юной, детсадовской участнице.Дарья Бабушкина, самая юная участница владимирской "Лыжни России-2022":- Первое место. Ты никогда не побеждала. И тебе дадут медаль.Елисей- В числе дебютантов гонки. Говорит, дистанция была "разной" , но проехал с удовольствием.Елисей Синягин, участник "Лыжни России-2022":- Я тренировался очень долго. И за одну тренировку проехал 9 километров на школьном круге. Я болею очень сильно за наших олимпийцев. Горнолыжников, лыжников в Пекине.Состязания прошли с учётом "антиковидных" мер. Перед стартом- измерение температуры, в шатрах - масочный режим. Не было концерта и полевой кухни. Но всё же пандемия не прервала традицию. В этом году "Лыжня России" стала юбилейной, 40-ой. Только во Владимире на старт вышли полторы тысячи человек.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира, директор муниципального ледового комплекса "Владимир":- У нас параллельно проходят зимние Олимпийские игры в Пекине. Мы таким образом ещё и направляем заряд положительной энергии нашей сборной, поддерживая её всесторонне, морально, находясь здесь.В парке "Дружба"- и ветераны спорта. Уверенно заявляют: "и от возраста можно убежать"... на лыжах.Александр Егоров, участник "Лыжни России-2022":- Для меня это вопрос жизни. Как мне сказали, пока сам бегаешь, медицина может помочь...Александр Коломиец, участник "Лыжни России-2022":- Я вырос в этом парке. Я занимался здесь лыжами с пелёнок. Практически. Вот поэтому в 60 лет я здесь. Ещё стою на лыжах.Забег на 5 километров- для всех желающих- стартовал в полдень. А последними на дистанцию вышли мужчины и женщины от 19 и старше. Все-таки 10 километров! Чемпион России и Европы по биатлону Алексей Слепов свою карьеру начинал с лыжных гонок. Не раз побеждал на всероссийской лыжне, но этот раз был просто болельщиком.Алексей Слепов, чемпион России и Европы по биатлону, заслуженный мастер спорта РФ:- На следующий год обязательно пробегу. А сейчас я, наверное, больше для себя. Без резких ускорений, всё спокойно. И обдуманно.Влад Чистяков- из Радужного. Он оказался быстрее всех юношей на гонке в 5 километров.Влад Чистяков, победитель "Лыжни России-2022" на дистанции в 5 километров:- Не нравится с винтовками бегать. Я больше получаю удовольствие- классический и свободный стиль. Норматив мастера спорта хочу выполнить.Все победители получили дипломы за подписью министра спорта, медали, кубки, а также памятные призы от администрации областного центра. На память каждому участнику остались стартовый номер и шапочка "Лыжни России".Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".