Основная тема встреч – административная ответственность участников дорожного движения за нарушение установленных правил.

Инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели занятие по правовому информированию для студентов местного машиностроительного колледжа. Большинство участников встречи в силу возраста еще не имеют права на получение водительского удостоверения, но в будущем планируют получить документ, потому готовиться начинают уже сейчас.Занятие прошло в формате диалога, во время которого учащиеся получили возможность задать все интересующие вопросы сотрудникам профильного подразделения полиции.Большинство заданных вопросов касались правил допуска к управлению транспортными средствами, условий получения водительского удостоверения для управления двухколесным транспортом.Помимо ответов на вопросы, инспекторы ОГИБДД напомнили будущим водителям о важности применения средств экипировки, о мерах административной ответственности, предусмотренной за различные виды нарушений Правил дорожного движения и основные причины, способствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий.Также в ходе встречи правоохранители разъяснили порядок получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции.Занятие по правовому информированию провели инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Петушиному району с сотрудниками местной пожарной части.Полицейские напомнили о важности использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности, пользе применения световозвращающих элементов. Особый акцент правоохранители сделали на ответственности, предусмотренной для участников дорожного движения, нарушающих установленные правила.