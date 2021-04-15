Основная тема встреч – административная ответственность участников дорожного движения за нарушение установленных правил.
Инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели занятие по правовому информированию для студентов местного машиностроительного колледжа. Большинство участников встречи в силу возраста еще не имеют права на получение водительского удостоверения, но в будущем планируют получить документ, потому готовиться начинают уже сейчас.
Занятие прошло в формате диалога, во время которого учащиеся получили возможность задать все интересующие вопросы сотрудникам профильного подразделения полиции.
Большинство заданных вопросов касались правил допуска к управлению транспортными средствами, условий получения водительского удостоверения для управления двухколесным транспортом.
Помимо ответов на вопросы, инспекторы ОГИБДД напомнили будущим водителям о важности применения средств экипировки, о мерах административной ответственности, предусмотренной за различные виды нарушений Правил дорожного движения и основные причины, способствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Также в ходе встречи правоохранители разъяснили порядок получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции.
Занятие по правовому информированию провели инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Петушиному району с сотрудниками местной пожарной части.
Полицейские напомнили о важности использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности, пользе применения световозвращающих элементов. Особый акцент правоохранители сделали на ответственности, предусмотренной для участников дорожного движения, нарушающих установленные правила.