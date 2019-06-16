Чемпион России Зенит продолжит сотрудничество с Александром Анюковым и Юрием Жирковым. 35-летний Жирков останется игроком команды, а 36-летнему Анюкову предложено место тренера.

Чемпион России "Зенит" продолжит сотрудничество с Александром Анюковым и Юрием Жирковым. 35-летний Жирков останется игроком команды, а 36-летнему Анюкову предложено место тренера.Как сообщил ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, оба ветерана останутся в клубе. Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.Кроме того, "Зенит" вернет из аренды нападающего Луку Джорджевича, игравшего за тульский "Арсенал". Черногорец получит шанс проявить себя в составе петербуржцев.