Два месяца назад на приём к председателю Заксобрания пришёл пчеловод и пожаловался на то, что не может воспользоваться льготами для фермеров. Причина - формально его хозяйство находится в ..

Два месяца назад на приём к председателю Заксобрания пришёл пчеловод и пожаловался на то, что не может воспользоваться льготами для фермеров.Причина - формально его хозяйство находится в городской черте. Спикер ЗС Владимир Киселёв помог решить вопрос. А на днях по приглашению четы Васильевых побывал на обновленной пасеке.У Юрия и Елены Васильевых семейная пасека. Супруги также зарегистрировали общественную организацию, которая бесплатно помогает ветеранам и инвалидам. На пасеке есть, например, уже опробованный и хорошо зарекомендовавший себя бокс для апитерапии (это область нетрадиционной медицины, в которой целители - именно пчелы и продукты пчеловодства - от мёда и маточного молочка до прополиса и пчелиного яда). Кстати, неплохой задел и для агротуризма. Но семейную пчелоферму нужно активно развивать. Сейчас у Васильевых 100 пчелосемей. В планах - утроить их количество. Пчелам требуется зимовник, кроме того, для технических и хозяйственных нужд необходимы дом пасечника и дом пчеловода. Но нужны инвестиции. По областному закону малые сельхозпроизводители имеют право на гранты, но семья пчеловодов получить его не может. Окрестности села Мосино, в котором живёт семья, отошли к городской черте областного центра. А без сельской «прописки» писать заявку на получение гранта бесполезно. В июне Юрий Васильев обратился за помощью к председателю Законодательного Собрания Владимиру Киселёву.- Юридически под сельские льготы этот предприниматель не попадает. Мы долго думали, как ему помочь, и нашли способ - выделить дешёвый кредит для того, чтобы он смог начать стройку, - пояснил спикер ЗС.Через 2 месяца председатель Заксобрания отправился в Мосино, чтобы посмотреть, как идут дела у семьи пчеловодов.- Решили основной вопрос - финансовый. Нам разрешили строить капитальные объекты на нашей пасеке. Мы решили начать с зимовника для пчёл. А денег у нас не хватало. Мы взяли кредит с минимальными процентами - фактически, бесплатно - заложили этот зимовник, смонтировали его, перекрыли плитами, - рассказал Юрий Васильев.Теперь, когда зимовник строят полным ходом, можно подумать и о других технических помещениях. Деньги по-прежнему очень нужны. В Заксобрании подсказали ещё один путь - субсидия. По поручению Владимира Киселёва юристы аппарата ЗС подробно проконсультировали пчеловодов - Васильевы уже готовятся подавать документы.- Эта семья - фактически, фермеры, сельские предприниматели. Но де-юре ими не считаются - территория-то городская. Тем не менее, нет безвыходных ситуаций. В нашем региональном законодательстве есть разные механизмы помощи предпринимателям. Мы помогли людям подобрать наиболее подходящие под их ситуацию. Рад, что удалось помочь, - сказал Владимир Киселёв.