«Глобусе» открылся мобильный пункт вакцинации.

В «Глобусе» теперь прививают не только от коронавируса, но и от гриппа. Профилактика организована в ежедневном режиме.Как рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян, с мая в ТЦ прививку от COVID-19 сделали уже свыше четырёх тысяч человек. Вакцинация без предварительной записи проводится с 10:00 до 14:00 в любой день кроме воскресенья.«Для иммунизации населения от гриппа Владимирская область получила свыше 365 тысяч доз препаратов для взрослых и детей. Более 281 тысячи инъекций «Флю-М» и «Совигрипп» и более 84 тысяч «Ультрикс квадри». Препараты уже распределены между больницами», - заверили медики во время брифинга.Что касается ковида, то коэффициент распространения в регионе ниже общероссийского показателя. Однако сворачивать инфекционные госпитали власти пока не собираются.