Об этом предупреждают в пресс-службе городской администрации.

Завтра, 18 апреля, на четырёх улицах Владимира не будет теплоснабжения. Об этом предупреждают в пресс-службе городской администрации.Так, с 9:30 до 15:30 батареи будут отключены в домах №2 и 4 по Университетской улице. Кроме того, это коснётся домов №11, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28в, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 32а, 32в, 34а, 34б, 34в, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 44б, 44г, 44в, 46, 46а, 46в, 48 по проспекту Строителей.Работы затронут дома №129, 129а, 129б, 129в, 129г, 131, 133, 133а, 135, 137, 137а, 137б, 139, 139а, 139б, 139в, 139д, 141, 141а, 141б, 141в, 141г, 143, 143а, 145, 147, 147а, 147б, 149, 151, 153, 153а, 153б, 153д, 153и, 155, 155а, 155б, 157, 157а, 157б, 159, 159а, 161б, 165 по улице Лакина и дом №76 по улице Чернышевского.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей. Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.