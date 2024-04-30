40 дней назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, унесший жизни 145 человек. Среди погибших – уроженцы Владимирской области. Отца, мать и дочь похоронили на их малой родине – в Петушинском районе. С подробностями - vlad.aif.ru.

40 дней назад в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, унесший жизни 145 человек. Среди погибших — уроженцы Владимирской области. Отца, мать и дочь похоронили в один день на их малой родине — в Петушинском районе. С подробностями —За месяц до 17-летияСемью Фигуриных — Игоря, Анну и 16-летнюю Злату похоронили в небольшом пос. Городищи Владимирской области — в 100 км от того места, где 22 марта в зале «Крокус Сити Холла» террористы расстреливали беззащитных людей, а потом устроили пожар.В тот день Фигурины решили отдохнуть на концерте группы «Пикник». Они пришли туда за компанию с родственниками из Оренбурга, которым удалось выжить. Семье же судьба шанса на спасение не дала...Во время нападения супруги находились в холле зала — их расстреляли прямо на входе. У девочки было куплено место на балконе.Несколько дней о её судьбе ничего не знали. Близкие обрывали телефоны больниц и моргов, распространяли ориентировки и... молились. Но надежда на то, что подростку удалось выжить, таяли с каждым часом.24 марта имя Златы появилось в списках погибших. До своего 17-летия девочка не дожила всего месяц.Хоронили всем посёлкомФигуриных решили придать земле на малой родине Игоря и Анны — где они родились, познакомились, создали семью.Проводить Фигуриных в последний путь собрался весь поселок.— Это огромная трагедия. Нет в мире тех слов, которые могли бы заглушить боль в сердцах родных жертв теракта, — выражали соболезнования люди.Николай, брат погибшего, вспоминал, что Игорь всегда был ярким, добрым, одарённым человеком. Работал юристом, быстро поднимался по карьерной лестнице и даже смог перебраться в столицу. Там появилась на свет дочка Злата...Девочка была единственным ребёнком в семье, круглой отличницей и в будущем мечтала посвятить себя врачебной деятельности. Кроме прочего, Злата посещала музыкальную и художественную школы.После похорон в память о Фигуриной в учебных учреждениях столицы открыли стихийные мемориалы.Второй день рождения55-летний машинист Игорь Гришин из Мурома — один из тех счастливчиков, кому удалось выбраться из «Крокуса» невредимым.Мужчина с другом билеты на «Пикник» купил за два месяца до концерта. И 22 марта поехали в Подмосковье, надеясь хорошо провести время.Уже в 19.55 послышались первые выстрелы, вспоминал мужчина, и на бельэтаж, где они находились, ворвался человек с автоматом.Зрители сначала подумали, что происходящее — часть шоу-программы, но когда возле сцены начали падать люди, поняли, что это не игра.Через несколько минут выстрелы стихли. И недалеко от места, где стоял террорист, началось возгорание от брошенного коктейля Молотова.— Другу говорю: а теперь уходим отсюда. Он поднял лежавших впереди людей, и мы вышли, — вспоминал Игорь.Уже в коридоре они попали в людской поток и чудом оказались не у центрального входа, где по беззащитным зрителям открывали автоматные очереди, а у заднего запасного выхода.Мужчины сели в машину и пришли в себя только в Муроме.